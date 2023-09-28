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    Ловчев: Слова Дзюбы о Семаке — это хамство

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    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал неосторожную фразу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Вскоре после недавнего матча между «Локомотивом» и «Зенитом» Дзюбу спросили, помирился ли он с Семаком, на что он ответил: «А кто это?».

    «Артем, на мой взгляд, ушел в тему шоу-бизнеса уже довольно прилично, и это диктует в том числе и его высказывания. Он всегда был острым на язык, и история с шоу тут в строку.

    Слова по Семаку — хамство. По-моему, даже Слуцкий не понял этих слов. Вся эта игра на публику приведет к тому, что Артем станет изгоем, Семак точно не заслужил этих слов. Тут надо или объяснять, что ты имел в виду, или не говорить такого.

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    • Задумываться о том, что он говорит, и по-настоящему понять цену слова Артем сможет только тогда, когда сам станет тренером и услышит о себе подобные высказывания. Жизнь завтра не заканчивается», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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