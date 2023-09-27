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    Тухель: Я доволен матчем «Баварии» в Кубке Германии

    Футбол Футбол Германии Кубок Германии Бавария
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги победного матча над «Пройссеном» (4:0) в 1/32 финала Кубка Германии.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Сегодня мы были настроены серьезно и доминировали. Мы были сильны и не позволили им создавать опасные контратаки. Леон Горецка и Нуссэр Мазрауи, в частности, очень хорошо справились с незнакомыми для себя позициями.

    Мы забили три гола в первом тайме и имели еще несколько моментов. Во втором тайме все было немного иначе из-за замен, но в целом я доволен», — цитирует Тухеля пресс-служба мюнхенского клуба.

    Следующий соперник «Баварии» в Кубке Германии определится после жеребьевки.

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    В ближайшем матче «Бавария» встретится с «Лейпцигом» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Игра пройдет 30 сентября, начало — в 19:30 мск.

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