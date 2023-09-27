ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен Диаш и Джон СтоунзСтоунз, Диаш, Ким Мин Чжэ и еще семь лучших центральных защитников мира
  • 21:56
    • «Реал» справился с «Лас-Пальмасом»
  • 21:25
    • «Милан» взял верх над «Кальяри»
  • 18:02
    • СКА одержал четвертую победу подряд
    Все новости спорта

    «Аталанта» минимально победила «Верону»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Верона Аталанта Эмполи Салернитана
    В матче 6-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде победила «Верону» со счетом 1:0.

    «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта»

    Единственный забитый мяч на счету Тена Копмейнерса на 13-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Аталанта 0:1
    Гол: 0:1 Теун Коопмейнерс (13') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни, Исак Хин, Павел Давидович, Давиде Фараони (Дарко Лазович, 57'), Мартин Онгла (Суат Сердар, 83'), Ондрей Дуда (Риккардо Сапонара, 73'), Филиппо Терраччано, Сириль Нгонж (Тома Анри, 73'), Федерико Бонаццоли (Томаш Суслов, 57'), Michael Folorunsho Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Хосе Луис Паломино, 89'), Эмиль Хольм (Ханс Хатебур, 46'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити, Рафаэл Толой (Джорджио Скальвини, 78'), Марио Пашалич (Алексей Миранчук, 72'), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон, Адемола Лукман (Шарль Де Кетеларе, 46') Предупреждения: Эдерсон (50'), Сириль Нгонж (54'), Мартен де Рон (62'), Берат Джимсити (67'), Michael Folorunsho (68'), Рафаэл Толой (77')

    «Аталанта» набрала 12 очков и поднялась на 4-е место. «Верона» с 7 очками — на 10-м месте.

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельной игре «Эмполи» в родных стенах выиграл у «Салернитаны» со счетом 1:0.

    Автором гола стал Томмазо Бальданзи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Салернитана 1:0
    Гол: 1:0 Томмазо Бальданци (34') Эмполи: Этрит Бериша, Бартош Берешиньски (Тайронн Эбюэхи, 17'), Себастьян Валюкевич, Себастьяно Луперто, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 11'), Якопо Фаццини (Рэзван Марин, 74'), Альберто Грасси, Юссеф Мале, Маттео Канчелльери, Томмазо Бальданци (Николо Камбьяги, 74'), Stiven Shpendi (Эммануэль Гьяси, 73') Салернитана: Гильермо Очоа, Домагой Брадарич (Лум Чауна, 83'), Паскуале Маццокки (Булайе Диа, 65'), Лоренцо Пирола (Флавьюс Данильюк, 46'), Норберт Дьёмбер, Маттео Ловато, Антонио Кандрева (Эрик Ботхейм, 46'), Григорис Кастанос, Джулио Маджоре, Жовани Кабрал, Agustin Martegani (Эмиль Бохинен, 46') Предупреждения: Джулио Маджоре (24'), Альберто Грасси (28'), Юссеф Мале (86')

    Таким образом, теперь в активе обеих команд по три очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли команда Гвардиолы прихлопнуть «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Голевой обмен после перерыва?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • «Интер» и «Сассуоло» забьют друг другу
  • «Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры