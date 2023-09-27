«Аталанта» минимально победила «Верону»

В матче 6-го тура чемпионата Италиина выезде победиласо счетом 1:0.

Единственный забитый мяч на счету Тена Копмейнерса на 13-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Аталанта 0:1 Гол: 0:1 Теун Коопмейнерс (13') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни, Исак Хин, Павел Давидович, Давиде Фараони (Дарко Лазович, 57'), Мартин Онгла (Суат Сердар, 83'), Ондрей Дуда (Риккардо Сапонара, 73'), Филиппо Терраччано, Сириль Нгонж (Тома Анри, 73'), Федерико Бонаццоли (Томаш Суслов, 57'), Michael Folorunsho Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Маттео Руджери (Хосе Луис Паломино, 89'), Эмиль Хольм (Ханс Хатебур, 46'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити, Рафаэл Толой (Джорджио Скальвини, 78'), Марио Пашалич (Алексей Миранчук, 72'), Теун Коопмейнерс, Мартен де Рон, Адемола Лукман (Шарль Де Кетеларе, 46') Предупреждения: Эдерсон (50'), Сириль Нгонж (54'), Мартен де Рон (62'), Берат Джимсити (67'), Michael Folorunsho (68'), Рафаэл Толой (77')

«Аталанта» набрала 12 очков и поднялась на 4-е место. «Верона» с 7 очками — на 10-м месте.

Календарь и таблица Серии А

В параллельной игре «Эмполи» в родных стенах выиграл у «Салернитаны» со счетом 1:0.

Автором гола стал Томмазо Бальданзи.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Салернитана 1:0 Гол: 1:0 Томмазо Бальданци (34') Эмполи: Этрит Бериша, Бартош Берешиньски (Тайронн Эбюэхи, 17'), Себастьян Валюкевич, Себастьяно Луперто, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 11'), Якопо Фаццини (Рэзван Марин, 74'), Альберто Грасси, Юссеф Мале, Маттео Канчелльери, Томмазо Бальданци (Николо Камбьяги, 74'), Stiven Shpendi (Эммануэль Гьяси, 73') Салернитана: Гильермо Очоа, Домагой Брадарич (Лум Чауна, 83'), Паскуале Маццокки (Булайе Диа, 65'), Лоренцо Пирола (Флавьюс Данильюк, 46'), Норберт Дьёмбер, Маттео Ловато, Антонио Кандрева (Эрик Ботхейм, 46'), Григорис Кастанос, Джулио Маджоре, Жовани Кабрал, Agustin Martegani (Эмиль Бохинен, 46') Предупреждения: Джулио Маджоре (24'), Альберто Грасси (28'), Юссеф Мале (86')

Таким образом, теперь в активе обеих команд по три очка.