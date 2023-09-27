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    Колыванов: В РПЛ многие попадают непонятно как

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    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о том, что многие тренеры попадают в РПЛ без опыта работы в Первой и Второй лигах.

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Если их выбирают, значит, считают, что они более достойны. Есть люди, которые доказали и в первом, и во втором дивизионе, но по каким-то причинам им не предоставляется шанс в Премьер-лиге.

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    • К иностранцам больше доверия? У нас много людей, которые попадают в РПЛ непонятно по каким причинам. Кто их приглашает… Может, хотят что-то новенькое привнести в наш футбол — это их право.

    Возможно, руководители со своей колокольни видят иначе», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

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