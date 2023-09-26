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    Рахимов прокомментировал победу над «Факелом»

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча против «Факела» (1:0) в 9-м туре РПЛ.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Мы понимали, что это очень важная игра. И нам в психологическом плане было нужно одержать победу, набрать эти очки. Я и до матча говорил, что по игре мы находимся не на своем месте. Мы достаточно много потеряли очков, по тем ошибкам, которые мы допускали, нам все залетало.

    Мы понимали, что нас ждет, что Воронеж — футбольный город, умеющий болеть, что болельщики будут гнать свою команду вперед. Нам нужно было быстро приспособиться к этой игре. К сожалению, в первые 20-25 минут мы этого не сделали. Мы медленно контролировали мяч. Поле достаточно медленное, и скорость передач другая.

    Здесь нужно больше усилий прикладывать. Плюс мы медленно выходили при выигрыше мяча из зоны давления. Делали 4-5 касаний, соперник успевал нас накрывать. В таких случаях, когда идет переходная фаза, ты должен поменять скорость передач и скорость движения. Мы этого поначалу не делали. Вторую часть первого тайма и весь второй тайм мы очень быстро на эти моменты реагировали, думаю, что игра получилась немножко другой.

    "Факел" не удивил, потому что они всегда так играют. Я сказал команде на установке, что сегодня нас ждет самоотдача, бойцовская команда, которая будет биться, и высокий эмоциональный фон. Игра шла с переменным успехом. И одна команда могла забить и другая. У нас во втором тайме был очень хороший отрезок, когда создали 2-3 моменты и не забили, а потом "Факел" перехватил опять инициативу. Так сложилось неудачно для "Факела" и удачно для нас», — заявил Рахимов на пресс-конференции.

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    После этой победы команда Рашида Рахимова покинула зону вылета и теперь занимает 12-е место с 9 очками. «Факел» находится на последней строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 баллами.

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