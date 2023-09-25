Ивич: Мы заслужили первое место в турнирной таблице

Главный тренерпрокомментировал исход матча 9-го тура РПЛ с(2:0).

«Мы ожидали такой игры в исполнении соперника, потому что "Урал" очень организован за линией мяча. Сразу десять игроков находились за линией мяча, и было тяжело вскрыть соперника, чтобы выйти в атаку. В первые 45 минут мы играли в хороший футбол, но не смогли создавать достаточное количество моментов, слишком торопились с принятием решений в завершающей трети поля. Торопились, отдавая последний пас перед ударом, выполняли финальный навес в неподходящий для этого момент. Нам не хватало терпения вблизи ворот соперника. Пришлось открывать соперника за счёт индивидуальных действий, Кади отличился в этом плане и Кевин, когда забивали второй гол.

Решение засчитать второй гол после проверки VAR, несмотря на изначально поднятый лайнсменом флажок? В предыдущем матче с "Ахматом" тоже был момент, когда лайнсмен поднял флажок, но VAR показал, что гол был забит верно. В некоторых моментах судьям в поле нужно помогать, для этого и придуман VAR. В плане сегодняшней игры я уверен, что нам никто не помогал, не давал подарки. Всё было честно.

"Урал" создал много моментов и мог сравнять счёт? Не помню, чтобы у соперника было много шансов, были какие-то подачи, в основном после "стандартов"… Не согласен, что соперник имел достаточно возможностей, чтобы сравнять счёт. Команда, которая сегодня с первой до последней минуты играла в футбол, это "Краснодар".

Давление из-за лидерства и беспроигрышной серии? Это вы, журналисты, должны считать очки и серии, я не занимаюсь такими подсчётами. Мы двигаемся от игры к игре. Мы заслужили своё место в турнирной таблице, я не говорю, что другие команды хуже, но своей работой мы заслужили быть лидером. Готовимся к следующей игре, не зацикливаемся на прошлом и не заглядываем в далёкое будущее. А пока хочу поздравить игроков с тем, что мы находимся на вершине.

Боремся ли мы за чемпионство? Мы боремся за очки в каждой игре, это для нас самое важное. Футболисты получают удовольствие от своей игры, наслаждаются победами, это наша главная цель — получать удовольствие от процесса», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 21-м баллом в активе. «Урал» — на 8-й строчке (14).