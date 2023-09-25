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    Гальтье может возглавить «Марсель»

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    Бывший главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье может возглавить «Марсель».

    Кристоф Гальтье
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    Кристоф Гальтье

    «Это не новость, Кристофа Гальтье ценят лидеры "Марселя". Его имя появилось в конце прошлого сезона, а марсельский клуб даже присматривался к нему в июне.

    Затем Гальтье попросил своих представителей не развивать эту тему, поскольку она была слишком щекотливой: он ещё не нашел финансового соглашения с ПСЖ, который хотел от него отделиться.

    Не так давно близкие посоветовали ему уделить время себе, подумать об отдыхе и прочистке головы. Потому что физически и психологически последние несколько месяцев были очень деликатными: между разочаровывающими спортивными результатами ПСЖ и, прежде всего, обвинениями в расизме со стороны бывшего лидера "Ниццы" Жюльена Фурнье. Гальтье также остаётся под следствием, даже если полностью отрицает эти обвинения» — сообщает RMC Sport.

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    • Напомним, что ПСЖ в прошлом сезоне под руководством Гальтье выиграла чемпионат Франции, но вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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