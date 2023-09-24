Власов: «Зениту» будет сложно защитить чемпионский титул

Бывший полузащитник «Зенита»назвал главных претендентов на победу в нынешнем чемпионате РПЛ.

«Зениту» будет непросто защитить чемпионство. Просто вообще не бывает. У «Зенита» хорошие шансы вновь стать чемпионом, учитывая, что команда показывает хорошую и мощную игру. Есть запас прочности. «Зенит» может добавлять от игры к игре.

«Краснодар»? У них есть определенные шансы на чемпионство. Но «Зенит» более конкурентоспособен в этом плане. У петербуржцев больше шансов.

«Спартак»? Команда оставляет двоякое впечатление. Моментами играют непонятно. По этой причине нет результата. «Спартак» сейчас не в лучшей форме, — приводит слова Власова «Спорт День за Днем».

После поражения от «Локомотива» (1:2) петербургский клуб опустился на третье место в РПЛ. Лидером после 9-ти туров является «Краснодар» с 21 очком. На три балла позади него находятся «Крылья Советов». На 4-й строчке идет «Спартак» с 16 очками, у «Динамо» и «Локомотива» на одно меньше.