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    Власов: «Зениту» будет сложно защитить чемпионский титул

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    Бывший полузащитник «Зенита» Олег Власов назвал главных претендентов на победу в нынешнем чемпионате РПЛ.

    Олег Власов
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    Олег Власов

    «Зениту» будет непросто защитить чемпионство. Просто вообще не бывает. У «Зенита» хорошие шансы вновь стать чемпионом, учитывая, что команда показывает хорошую и мощную игру. Есть запас прочности. «Зенит» может добавлять от игры к игре.

    «Краснодар»? У них есть определенные шансы на чемпионство. Но «Зенит» более конкурентоспособен в этом плане. У петербуржцев больше шансов.

    «Спартак»? Команда оставляет двоякое впечатление. Моментами играют непонятно. По этой причине нет результата. «Спартак» сейчас не в лучшей форме, — приводит слова Власова «Спорт День за Днем».

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    • После поражения от «Локомотива» (1:2) петербургский клуб опустился на третье место в РПЛ. Лидером после 9-ти туров является «Краснодар» с 21 очком. На три балла позади него находятся «Крылья Советов». На 4-й строчке идет «Спартак» с 16 очками, у «Динамо» и «Локомотива» на одно меньше.

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