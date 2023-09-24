«Пари НН» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 9-го тура российской Премьер-лиги

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Зе Турбо.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Башич, Марин, Вера, Обухов, Мансилья.

Матч между этими командами состоится 24-го сентября в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.

После 8-и туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Оренбург» — на 11-й позиции (8).