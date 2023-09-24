Неймар поругался с главным тренером «Аль-Хиляля» и требует его уволить

Бразильский нападающийснова показал свой буйный нрав. Между ним и главным тренером «Аль-Хиляля»произошел конфликт, после которого звездный новичок саудовского клуба требует увольнения своего наставника, сообщает Mundo Deportivo.

Неймар и известный португальский специалист повздорили после игры в азиатской Лиге чемпионов с узбекским «Новбахором» (1:1). По мнению Жоржи Жезуша, бразильский нападающий слабо выглядел на футбольном поле, и он предъявил ему справедливые претензии.

Это не понравилось Неймару, он требует от руководства «Аль-Хиляла» увольнения тренера. Боссы саудовского клуба проведут на днях встречу с Жоржи Жезушем и поставят ему ультиматум, что если результаты в ближайших матчах не улучшатся, то он будет отправлен в отставку.