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    Неймар поругался с главным тренером «Аль-Хиляля» и требует его уволить

    Футбол Аль-Хиляль Саудовская Про-Лига Сборная Бразилии
    Бразильский нападающий Неймар снова показал свой буйный нрав. Между ним и главным тренером «Аль-Хиляля» Жоржи Жезушем произошел конфликт, после которого звездный новичок саудовского клуба требует увольнения своего наставника, сообщает Mundo Deportivo.

    Неймар
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    Неймар

    Неймар и известный португальский специалист повздорили после игры в азиатской Лиге чемпионов с узбекским «Новбахором» (1:1). По мнению Жоржи Жезуша, бразильский нападающий слабо выглядел на футбольном поле, и он предъявил ему справедливые претензии.

    Это не понравилось Неймару, он требует от руководства «Аль-Хиляла» увольнения тренера. Боссы саудовского клуба проведут на днях встречу с Жоржи Жезушем и поставят ему ультиматум, что если результаты в ближайших матчах не улучшатся, то он будет отправлен в отставку.

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