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    Бенитес: «Сельта» достаточно хорошо сыграла против «Барселоны»

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    Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о поражении от «Барселоны».

    Рафаэль Бенитес
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    Рафаэль Бенитес

    Напомним, что команда из Виго проиграла матч 6-го тура Ла Лиги со счетом 2:3, ведя 2:0 до 81-й минуты.

    «Мы играли на выезде и много били по воротам. Мы достаточно хорошо защищались против команды, которая выиграла два предыдущих матча со счетом 5:0.

    У них очень хорошие игроки, как и у мадридского "Реала". Вот почему мы проиграли там из-за углового и здесь на последних минутах.

    Эти команды будут бороться за чемпионство. Я думаю, они будут бороться за титул до конца», — цитирует Бенитеса Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Сельта» находится на 17-й строчке с четырьмя пунктами.

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