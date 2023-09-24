Бенитес: «Сельта» достаточно хорошо сыграла против «Барселоны»

Главный тренер «Сельты»высказался о поражении от «Барселоны».

Напомним, что команда из Виго проиграла матч 6-го тура Ла Лиги со счетом 2:3, ведя 2:0 до 81-й минуты.

«Мы играли на выезде и много били по воротам. Мы достаточно хорошо защищались против команды, которая выиграла два предыдущих матча со счетом 5:0.

У них очень хорошие игроки, как и у мадридского "Реала". Вот почему мы проиграли там из-за углового и здесь на последних минутах.

Эти команды будут бороться за чемпионство. Я думаю, они будут бороться за титул до конца», — цитирует Бенитеса Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Сельта» находится на 17-й строчке с четырьмя пунктами.