«Байер» — «Хайденхайм»: счет матча 4:1, обзор голов

обыграл(4:1) в матче 5-го тура немецкой Бундеслиги.

В 1-м тайме хозяева забили только один гол. Отличился нападающий команды Виктор Бонифасе на 9-й минуте встречи.

Уже во 2-м тайме, на 58-й минуте игрок «Хайденхайма» Эрен Динкчи сумел сравнять счет.

На 63-й минуте нападающий «Байера» Йонас Хофман вывел свою команду вперед — 2:1.

На 74-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Хайденхайма» и все тот же Бонифасе реализовал одиннадцатиметровый удар, сделав дубль.

На 83-й минуте встречи игрок «Байера» Амин Адли поставил точку в этом матче, забив 4-й гол своей команды.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Хайденхайм 4:1 Голы: 1:0 Виктор Бонифас (9'), 1:1 Эрен Динкчи (58'), 2:1 Йонас Хофман (63'), 3:1 Виктор Бонифас (пенальти) (74'), 4:1 Амин Адли (82') Байер: Лукаш Градецки, Одилон Коссуну, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Жереми Фримпонг (Нейтан Телла, 79'), Эксекиэль Паласиос (Роберт Андрих, 71'), Гранит Джака, Алехандро Гримальдо (Пьеро Инкапье, 85'), Йонас Хофман, Флориан Вирц (Амин Адли, 71'), Виктор Бонифас (Адам Гложек, 84') Хайденхайм: Тим Кляйндинст (Marvin Pieringer, 82'), Ян-Никлас Бесте (Denis Thomalla, 82'), Никола Доведан (Adrian Beck, 63'), Эрен Динкчи (Кевин Сесса, 82'), Норман Тойеркауф (Florian Pick, 70'), Lennard Maloney, Jonas Fohrenbach, Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Omar Traore, Kevin Muller Предупреждения: Эксекиэль Паласиос (31'), Норман Тойеркауф (37')

После этого матча «Байер» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 13-ю очками в активе. «Хайденхайм» — на 13-й позиции (4).