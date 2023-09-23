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    Ромащенко: Мы сделали большой подарок футбольному клубу «Балтика»

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    Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался относительно поединка против «Балтики» (0:1).

    Мирослав Ромащенко
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    Мирослав Ромащенко

    «Мы неплохо начали. Делали все то, что задумывали. Были прекрасные моменты, чтобы поразить ворота соперника. Чересчур легко создавали моменты и после этого начали упускать нить игры. Потому что начали терять разум.

    И все закончилось тем, чем закончилось. Я сейчас игрокам в раздевалке сказал, когда упускаешь контроль над игрой, то вернуться очень сложно. Несмотря на все героически старания.

    Мы сделали большой подарок футбольному клубу Балтика», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

    Таким образом, «Балтика» набрала семь очков и поднялась на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Ахмата» одиннадцать пунктов и десятая строчка.

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