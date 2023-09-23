Ромащенко: Мы сделали большой подарок футбольному клубу «Балтика»

Главный тренервысказался относительно поединка против(0:1).

«Мы неплохо начали. Делали все то, что задумывали. Были прекрасные моменты, чтобы поразить ворота соперника. Чересчур легко создавали моменты и после этого начали упускать нить игры. Потому что начали терять разум.

И все закончилось тем, чем закончилось. Я сейчас игрокам в раздевалке сказал, когда упускаешь контроль над игрой, то вернуться очень сложно. Несмотря на все героически старания.

Мы сделали большой подарок футбольному клубу Балтика», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

Таким образом, «Балтика» набрала семь очков и поднялась на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Ахмата» одиннадцать пунктов и десятая строчка.