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    «Лацио» и «Монца» поделили очки

    «Лацио» — «Монца»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче пятого тура итальянской Серии «Лацио» и «Монца» не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

    Педро
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    Педро

    На гол Чиро Иммобиле с пенальти гости ответили точным ударом Роберто Гальярдини.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Монца 1:1
    Голы: 1:0 Чиро Иммобиле (пенальти) (12'), 1:1 Роберто Гальярдини (36') Лацио: Иван Проведель, Адам Марушич, Патрисио Габбарон, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай (Лука Пеллегрини, 56'), Маттео Гюэндузи (Матиас Весино, 55'), Данило Катальди (Николо Ровелла, 77'), Луис Альберто, Густав Исаксен (Фелипе Андерсон, 55'), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 77') Монца: Лоренцо Коломбо (Mirko Maric, 84'), Дани Мота (Самуэль Виньято, 69'), Андреа Кольпани (Жан-Даниэль Акпа, 84'), Гиоргос Кирьякопулос, Маттео Пессина, Роберто Гальярдини, Патрик Чиурриа (Самуэле Биринделли, 78'), Андреа Карбони, Роб Холдинг, Армандо Иццо (Danilo D`Ambrosio, 69'), Микеле Ди Грегорио Предупреждения: Армандо Иццо (38'), Дани Мота (41'), Николо Ровелла (88')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, «Монца» набрала пять очков и поднялась на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Лацио» четыре пункта и пятнадцатая строчка.

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