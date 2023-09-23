«Лацио» — «Монца»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Чиро Иммобиле с пенальти гости ответили точным ударом Роберто Гальярдини.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Монца 1:1
Голы: 1:0 Чиро Иммобиле (пенальти) (12'), 1:1 Роберто Гальярдини (36') Лацио: Иван Проведель, Адам Марушич, Патрисио Габбарон, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай (Лука Пеллегрини, 56'), Маттео Гюэндузи (Матиас Весино, 55'), Данило Катальди (Николо Ровелла, 77'), Луис Альберто, Густав Исаксен (Фелипе Андерсон, 55'), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 77') Монца: Лоренцо Коломбо (Mirko Maric, 84'), Дани Мота (Самуэль Виньято, 69'), Андреа Кольпани (Жан-Даниэль Акпа, 84'), Гиоргос Кирьякопулос, Маттео Пессина, Роберто Гальярдини, Патрик Чиурриа (Самуэле Биринделли, 78'), Андреа Карбони, Роб Холдинг, Армандо Иццо (Danilo D`Ambrosio, 69'), Микеле Ди Грегорио Предупреждения: Армандо Иццо (38'), Дани Мота (41'), Николо Ровелла (88')
Таким образом, «Монца» набрала пять очков и поднялась на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Лацио» четыре пункта и пятнадцатая строчка.