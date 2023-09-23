Игнашевич: При равной игре удача повернулась к нам лицом

Главный тренерподвел итог матча против(1:0).

«Хочу поздравить не только футболистов, которые заслужили эту долгожданную победу, но и болельщиков. Хочу отметить "Ахмат" — хорошая команда, нам очень повезло, в первые 15–20 минут мы грубо ошибались и должны были пропустить. Потом мы выровняли игру, но надежности не хватало. При равной игре удача повернулась к нам лицом. Удачу тоже нужно заслужить.

Упущенный момент Кузьмина? Первое, что подумал — чудес в футболе не бывает. Такой гол тоже надо заслужить. Если ты хорошо работаешь, тренируешься, футбол тебя вознаградит. Мы такие пока не забиваем. Спасибо болельщикам, они помогли нам», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Таким образом, «Балтика» набрала семь очков и поднялась на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Ахмата» одиннадцать пунктов и десятая строчка.