2-й таймБарселона — СельтаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Барселона» — «Сельта». Онлайн
  • 19:47
    • «Северсталь» отыгралась с 0:3 и по буллитам переиграла «Металлург»
  • 19:28
    • ЦСКА на выезде выиграл у «Локомотива»
  • 19:21
    • «Локомотив-Кубань» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
  • 19:03
    • «Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Форест» в матче АПЛ
  • 18:36
    • «Бавария» забила 7 безответных голов «Бохуму», Кейн оформил хет-трик
    Все новости спорта

    Игнашевич: При равной игре удача повернулась к нам лицом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Балтика
    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итог матча против «Ахмата» (1:0).

    Сергей Игнашевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич

    «Хочу поздравить не только футболистов, которые заслужили эту долгожданную победу, но и болельщиков. Хочу отметить "Ахмат" — хорошая команда, нам очень повезло, в первые 15–20 минут мы грубо ошибались и должны были пропустить. Потом мы выровняли игру, но надежности не хватало. При равной игре удача повернулась к нам лицом. Удачу тоже нужно заслужить.

    Упущенный момент Кузьмина? Первое, что подумал — чудес в футболе не бывает. Такой гол тоже надо заслужить. Если ты хорошо работаешь, тренируешься, футбол тебя вознаградит. Мы такие пока не забиваем. Спасибо болельщикам, они помогли нам», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    Таким образом, «Балтика» набрала семь очков и поднялась на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Ахмата» одиннадцать пунктов и десятая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бернли» усугубит положение «МЮ»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Сливочные» одолеют земляков
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Сможет ли ЦСКА переиграть «Ростов»?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры