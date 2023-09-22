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    Все новости спорта

    Бригада Карасева обслужит матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА

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    В РФС опубликовали судейские назначения на матчи 9-го тура российской Премьер-лиги.

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    23 сентября (суббота)

    «Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Александр Колобаев.

    «Балтика» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Артём Любимов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Спартак» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

    Все прогнозы на РПЛ

    24 сентября (воскресенье)

    «Пари НН» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Зенит» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

    «Краснодар» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.

    Календарь и таблица РПЛ

    25 сентября (понедельник)

    «Факел» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Сергей Чебан; инспектор — Анатолий Цветнов.

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