Бригада Карасева обслужит матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА

23 сентября (суббота)
«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Александр Колобаев.
«Балтика» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Артём Любимов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.
«Спартак» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.
24 сентября (воскресенье)
«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.
«Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.
«Краснодар» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.
25 сентября (понедельник)
«Факел» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Сергей Чебан; инспектор — Анатолий Цветнов.