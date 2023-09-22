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    «Ницца» одолела «Монако» с Головиным и вышла в лидеры Лиги 1

    «Монако» — «Ницца»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Ницца
    «Монако» проиграл «Ницце» со счетом 0:1 в домашнем матче 6-го тура чемпионата Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Победный гол на 90+1-й минуте забил Жереми Бога.

    Отметим, что форвард «Монако» Фоларин Балогун не смог реализовать сразу два пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Ницца 0:1
    Гол: 0:1 Жереми Бога (90 + 1') Монако: Филипп Кён, Уилфрид Синго, Денис Закария, Сунгуту Магасса (Гильермо Марипан, 90'), Вандерсон, Мохамед Камара (Элиот Матазо, 82'), Юссуф Фофана, Каю Энрике (Исмаил Якобс, 82'), Такуми Минамино (Мирон Боадю, 90'), Александр Головин, Фоларин Балогун (Виссам Бен-Йеддер, 67') Ницца: Софьян Диоп (Жереми Бога, 64'), Теремас Моффи (Эванн Гессан, 78'), Гаэтан Лаборде (Aliou Balde, 78'), Кефрен Тюрам-Юльен, Юссуф Ндайишимие, Морган Сансон (Пабло Росарио, 64'), Мельвен Бар, Данте, Жан-Клер Тодибо, Джордан Лотомба (Юсеф Аталь, 90'), Марчин Булка Предупреждения: Юссуф Ндайишимие (56'), Александр Головин (72')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Ницца» набрала 12 очков и сместила «Монако» с 1-й строчки в турнирной таблице Лиги 1.

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