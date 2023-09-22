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    «КАМАЗ» неожиданно обыграл «Торпедо»

    «КАМАЗ» — «Торпедо»: счет матча 1:0 (0:0), обзор матча

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    В матче 11-го тура Первой лиги «КАМАЗ» на своем поле принимал московское «Торпедо» и одержал победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Григорий Борисенко.

    Лидер «КАМАЗа» Александр Гаглоев
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    Лидер «КАМАЗа» Александр Гаглоев

    Хозяева вышли на игру без своего дисквалифицированного лидера Александра Гаглоева по прозвищу «Фнловский Бекхэм». Гости выставили практически основной состав и считались явными фаворитами.

    Игра получилась очень вязкой и малособытийной. Она шла до гола. Его в итоге забил «КАМАЗ». Автором единственного мяча стал 21-летний воспитанник «Локомотива» Григорий Борисенко, а августе перешедший из «Балтики». Для него это всего лишь 4-я игра за челнинцев и первый мяч в их составе.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Торпедо 1:0
    Гол: 1:0 Григорий Борисенко (77') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Ильнур Бадртдинов, Fartuna B., Gorelov P., Юрий Кириллов, Валентин Пальцев, Антон Полюткин, Дамир Таликин, Ukomskiy A. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Иван Енин, Gromyko V., Никита Калугин, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Роман Юзепчук, Юрий Журавлёв Предупреждения: Юрий Кириллов (27'), Никита Калугин (44'), Игорь Лебеденко (61'), Ильнур Бадртдинов (62'), Fartuna B. (64'), Даниил Шамкин (85')

    После 11 матчей у «КАМАЗа» стало 16 очков, у «Торпедо» на одно больше.

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