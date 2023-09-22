«КАМАЗ» — «Торпедо»: счет матча 1:0 (0:0), обзор матча

В матче 11-го тура Первой лигина своем поле принимал московскоеи одержал победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Лидер «КАМАЗа» Александр Гаглоев Фото: 1fnl.ru

Хозяева вышли на игру без своего дисквалифицированного лидера Александра Гаглоева по прозвищу «Фнловский Бекхэм». Гости выставили практически основной состав и считались явными фаворитами.

Игра получилась очень вязкой и малособытийной. Она шла до гола. Его в итоге забил «КАМАЗ». Автором единственного мяча стал 21-летний воспитанник «Локомотива» Григорий Борисенко, а августе перешедший из «Балтики». Для него это всего лишь 4-я игра за челнинцев и первый мяч в их составе.

Футбол. Россия. ФНЛ КамАЗ — Торпедо 1:0 Гол: 1:0 Григорий Борисенко (77') КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Ильнур Бадртдинов, Fartuna B., Gorelov P., Юрий Кириллов, Валентин Пальцев, Антон Полюткин, Дамир Таликин, Ukomskiy A. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Иван Енин, Gromyko V., Никита Калугин, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Роман Юзепчук, Юрий Журавлёв Предупреждения: Юрий Кириллов (27'), Никита Калугин (44'), Игорь Лебеденко (61'), Ильнур Бадртдинов (62'), Fartuna B. (64'), Даниил Шамкин (85')

После 11 матчей у «КАМАЗа» стало 16 очков, у «Торпедо» на одно больше.