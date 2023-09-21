Индзаги: Я очень доволен нашими последними 20 минутами

Главный тренер «Интера»прокомментировал ничью с «Реал Сосьедад» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Минувшим вечером нам предстояло встретиться с очень сильной командой, о чём мы знали и раньше. Несмотря на плохую игру, мы смогли продержаться благодаря нашему вратарю. Я очень доволен нашими последними 20 минутами и тем, как мы пытались победить после того, как сравняли счёт.

Ребята много играли, и многие из них устали по ходу встречи. Я сделал четыре замены, но у нас утомились все игроки, а не только те четверо, которых заменили. Я должен попытаться задействовать весь состав, а также оценить физическое состояние футболистов и связанные с ним риски», — цитирует Индзаги официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет в гостях с «Зальцбургом», а «Интер» будет принимать в Милане португальскую «Бенфику».