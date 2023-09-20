Сегодня в 22:37 «Зальцбург» выступил самый молодой состав за всю историю ЛЧ Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург Австрийский «Зальцбург» установил новый рекорд Лиги чемпионов. В матче против «Бенфики» средний возраст, находящихся на поле футболистов, составил 21 год и 183 дня, сообщает Opta Sports. ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей «Зальцбург» Фото: globallookpress.com Лишь одному игроку «Зальцбурга» исполнилось 27 лет, второму 24, остальным было по 19-22 года.