2-й таймРеал Сосьедад — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Реал Сосьедад» — «Интер». Онлайн
  • 22:10
    • СКА на своем льду уверенно разобрался с «Северсталью»
  • 21:54
    • «Реал» вырвал победу у «Униона» на 90+4 минуте
  • 19:28
    • «Зенит» выиграл у «Ахмата» по пенальти
  • 19:28
    • «Ростов» по пенальти одолел «Рубин» в Кубке России
  • 19:00
    • Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы
    Все новости спорта

    «Зальцбург» выступил самый молодой состав за всю историю ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург
    Австрийский «Зальцбург» установил новый рекорд Лиги чемпионов. В матче против «Бенфики» средний возраст, находящихся на поле футболистов, составил 21 год и 183 дня, сообщает Opta Sports.

    «Зальцбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зальцбург»

    Лишь одному игроку «Зальцбурга» исполнилось 27 лет, второму 24, остальным было по 19-22 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли у «МЮ» шансы в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Миланская команда сможет увезти три очка из Сан-Себастьяна
  • «Реал Сосьедад» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • Как «Арсенал» вернется в Лигу чемпионов?
  • «Арсенал» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Бачка-Топола
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Атлетико Тукуман
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гремио — Палмейрас
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Аякс — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маррей — Мо
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры