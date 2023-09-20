Сегодня в 15:00 по московскому времени в Екатеринбурге «Урал» примет «Локомотив» в рамках 4-го тура Кубка России Пути РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга после 3-х туров группового этапа занимает 3-е место в турнирной таблице. На счету «Урала» 3 очка с разницей забитых и пропущенных мячей 3:4. Столько же баллов и у «Рубина», но екатеринбуржцы опережают казанский клуб по дополнительным показателям.

В первом туре «Урал» играл как раз с «Локомотивом» в гостях. Та встреча завершилась волевой победой железнодорожников со счетом 2:1. Далее подопечные Виктора Гончаренко за счет единственного гола Юшина обыграли дома «Ростов» (1:0), а затем уступили «Рубину» в Казани (1:2).

«Шмели» также неплохо выступают в чемпионате России. После 8-ми туров «Урал» идет 5-м в таблице, набрав 14 очков. В крайнем туре клуб из Екатеринбурга дома сыграл в нулевую ничью с «Факелом».

«Локомотив»

Московский «Локомотив» возглавляет таблицу группы 2 Кубка России Пути РПЛ. На счету «железнодорожников» 6 очков с разницей забитых и пропущенных мячей 4:3. Столько же баллов и у «Ростова», но подопечных Карпина москвичи опережают по дополнительным показателям.

«Локомотив» одержал две победы в двух стартовых турах, обыграв «Урал» (2:1) и «Рубин» (1:0) соответственно. В третьем матче группового этапа московский клуб потерпел первое поражение в турнире, уступив на выезде «Ростову» со счетом 1:2.

В чемпионате России «Локомотив» расположился на 8-й позиции, набрав 12 очков после 8-ми туров. В минувшее воскресенье подопечные Михаила Галактионова потерпели второе поражение в сезоне, всухую уступив дома «Оренбургу» (0:2).

Личные встречи

В 10-ти последних официальных очных матчах на счету «Локомотива» 5 побед, «Урал» выиграл в 2-х встречах и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Локомотив» с коэффициентом 2.57.