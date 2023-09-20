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    Точилин: Никаких эмоций от назначения в «Сочи»

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о своем настрое перед матчем с ЦСКА в Кубке России.

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    Точилин возглавил «Сочи» в минувшее воскресенье сразу после увольнения Дмитрия Хохлова.

    «Никаких эмоций. Просто очень важная для нас игра, тяжелый период. Все мысли и эмоции только о предстоящей игре.

    По первым ощущениям показалось, что команда достаточно тяжело отреагировала. Нашей задачей за это короткое время было как‑то встряхнуть команду. Насколько нам это удалось — покажет игра.

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    • В первую очередь надо убедить команду, что жизнь продолжается. Отставки — это часть нашей футбольной жизни. Дело футболистов — выходить на поле, доказывать свой уровень и мастерство, а также побеждать. Лучшее средство от хандры — это предстоящая игра и положительный результат», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

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