Точилин: Никаких эмоций от назначения в «Сочи»

Главный тренер «Сочи»рассказал о своем настрое перед матчем св Кубке России.

Точилин возглавил «Сочи» в минувшее воскресенье сразу после увольнения Дмитрия Хохлова.

«Никаких эмоций. Просто очень важная для нас игра, тяжелый период. Все мысли и эмоции только о предстоящей игре.

По первым ощущениям показалось, что команда достаточно тяжело отреагировала. Нашей задачей за это короткое время было как‑то встряхнуть команду. Насколько нам это удалось — покажет игра.

В первую очередь надо убедить команду, что жизнь продолжается. Отставки — это часть нашей футбольной жизни. Дело футболистов — выходить на поле, доказывать свой уровень и мастерство, а также побеждать. Лучшее средство от хандры — это предстоящая игра и положительный результат», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».