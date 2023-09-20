Семак: Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи

Главный тренерподвел итоги матча с(3:3, по пенальти 4:2) в Кубке России.

«Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей. Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи, сами создали много моментов, могли забивать больше, но в основное время не получилось выиграть. Будем готовиться к следующему матчу. Невозможно доминировать всю игру или всех обыгрывать, это нормально. Мы сделаем выводы из этого матча», — цитирует Семака «Матч ТВ».

В пятом туре «Ахмат» отправится на выезд в Самару к «Крыльям Советов», а «Зенит» будет принимать у себя дома «Балтику».