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    Семак: Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Ахматом» (3:3, по пенальти 4:2) в Кубке России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Главное, что все живы и здоровы. Игра была интересная для болельщиков. Думаю, приятно смотреть матч, в котором забито такое количество мячей. Каких‑то взаимодействий не хватало, мы пропустили достаточно простые мячи, сами создали много моментов, могли забивать больше, но в основное время не получилось выиграть. Будем готовиться к следующему матчу. Невозможно доминировать всю игру или всех обыгрывать, это нормально. Мы сделаем выводы из этого матча», — цитирует Семака «Матч ТВ».

    В пятом туре «Ахмат» отправится на выезд в Самару к «Крыльям Советов», а «Зенит» будет принимать у себя дома «Балтику».

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