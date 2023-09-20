Ромащенко: Очень положительные эмоции, несмотря на то что мы проиграли по пенальти

Главный тренерпрокомментировал поединок против(3:3, 2:4 по пенальти) в Кубке России.

«Мне кажется, что все матчи в Кубке тяжелые. Они хороши своей непредсказуемостью. Здесь преобладает характер.

Очень положительные эмоции, несмотря на то что мы проиграли по пенальти. Сегодня обе команды были достойны победы.

Что сломалось? Первое — мы сами. Психология. Здесь нужно быть откровенным. Но нельзя не отметить и "Зенит", который подсобрался, включил скорости. Здесь наши ошибки и заслуга "Зенита".

Но во втором тайме мы вернулись в игру. Очень важно, что команда слышит тренерский штаб.

Довольны игрой? Да. Очень много контроля мяча. Видно, что обе команды хотели играть в футбол», — цитирует Ромащенко «Матч ТВ».