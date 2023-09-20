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    Рахимов считает, что «Рубин» был сегодня ближе к победе

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал итоги кубкового матча против «Ростова» и заявил, что его команда была гораздо ближе к победе, чем соперник.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась команда Карпина (4:2).

    «Можно по разному говорить. Если взять второй тайм, то у нас были хорошие моменты. К сожалению, не реализовали их. Мы играли с определенным преимуществом.

    Еще был незасчитанный мяч, когда определили положение "вне игры". Так что можно сказать, что были ближе к победе. Так бывает, упустили три очка.

    Мы прекрасно понимаем, что пенальти — это лотерея. Не нужно никого обвинять. Не нужно давать оценку по этому моменту», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

    После четырех матчей «Ростов» идет на первом месте в группе В с 8 очками. «Рубин» замыкает квартет с 4 баллами.

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