Обляков: Каждый матч разный, где‑то плохо играем, где‑то хорошо

Хавбекподелился впечатлениями от матча против(1:1, 4:2 по пенальти).

«Первый тайм не очень играли, теряли мяч. Второй тайм — вышли лучше и переломили ход матча. Каждый матч разный, где‑то плохо играем, где‑то хорошо.

Конечно, когда играли в финале, эмоции были волнительнее, чем сейчас. Наверное, не до конца набрал кондиции, потихоньку набираю, надеюсь, к следующему матчу буду лучше играть», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.