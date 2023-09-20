Сборная Турции осталась без тренера

Сборная Турции Фото: globallookpress.com
«После состоявшейся сегодня встречи с тренером национальной сборной Штефаном Кунцем совет директоров Федерации футбола Турции согласился расстаться с господином Кунцем на принципах доброй воли и профессионализма.
Мы хотели бы поблагодарить господина Кунца за его вклад в нашу сборную по футболу и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», — гласит заявление Турецкой федерации футбола.
В настоящий момент сборная Турции занимает второе место в группе D отбора Евро-2024.