Сборная Турции осталась без тренера

больше не является главным тренером сборной Турции.

«После состоявшейся сегодня встречи с тренером национальной сборной Штефаном Кунцем совет директоров Федерации футбола Турции согласился расстаться с господином Кунцем на принципах доброй воли и профессионализма.

Мы хотели бы поблагодарить господина Кунца за его вклад в нашу сборную по футболу и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», — гласит заявление Турецкой федерации футбола.

В настоящий момент сборная Турции занимает второе место в группе D отбора Евро-2024.