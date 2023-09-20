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    Федотов: Во втором тайме создавали, но реализация оставляла желать лучшего

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 4-го тура группы А Пути РПЛ Кубка России с «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Настоящий кубковый матч, держал в напряжении. В конце первого тайма потеряли концентрацию. Во втором тайме пришлось включать скорости, предъявлять повышенные требования. Во втором тайме создавали, но реализация оставляла желать лучшего. Тем не менее на выручку пришел стандарт, по инерции что-то еще получалось.

    В концовке встречи Тороп оставил команду на серию пенальти и сумел себя показать, сделал своё дело», — цитирует Федотова «Чемпионат».

    ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.

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