Марселино покидает «Марсель» спустя три месяца после своего назначения

Главный тренер «Марселя»сообщил своим игрокам, что он уходит из клуба.

Испанский специалист возглавил команду летом, заменив Игора Тудора, покинувшего «провансальцев» из-за несогласия с трансферной политикой клуба.

По данным L’Equipe, 58-летний Марселино на утренней тренировке объявил футболистам о своем желании покинуть клуб. Основной причиной стал вылет из квалификации Лиги чемпионов, а также постоянное недовольство болельщиков уровнем игры, которую показывает «Марсель» на старте сезона.

После 5-ти туров «провансальцы» в чемпионате Франции набрали 9 очков и идут на 3-й строчке в таблице. Ближайший матч «Марсель» проведет в Лиге Европы против «Аякса» 21 сентября в 22:00 (мск).