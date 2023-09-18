Анчелотти прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Реала»подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (2:1).

«Мы начали с пропущенного гола, и хорошо, что смогли отыграться. Нужно прикладывать больше усилий против соперника, который очень хорошо играет в футбол. Мы сделали это благодаря целеустремленности, энергии и воле команды.

У нас есть интенсивность, которую сопернику трудно выдержать в течение 90 минут. В первом тайме игра была неплохой, мы высоко прессинговали. Во втором тайме мало что изменилось», — приводит слова Анчелотти Fichajes.

Календарь и таблица испанской Примеры

Победа позволила «Реалу» набрать 15 очков и вновь возглавить турнирную таблицу. У «Сосьедада» шесть пунктов и одиннадцатая строчка.