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    Вендел: Теперь Клаудиньо должен мне ужин

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    Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал победу над «Рубином» (3:0) в матче восьмого тура РПЛ.

    Вендел
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    Вендел

    «Думаю, что мы уезжаем крайне довольными. Одержали крупную победу, показали всё, над чем мы работали всю последнюю неделю. Не упускали инициативу. Нужно отдохнуть, так как совсем скоро у нас игра в Кубке России. Не могу сказать, что мы сегодня берегли силы, все выложились на полную, показали хороший футбол.

    Момент с голом Клаудиньо? Дриблинг на скорости — одна из моих сильных сторон, рад, что смог отдать передачу своему близкому другу Клаудиньо, теперь он должен мне ужин», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

    После 8-ми туров команда Семака идет на втором месте, отставая от «Краснодара» на одно очко. У «Рубина» 6 очков и 13-е место.

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