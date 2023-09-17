Вендел: Теперь Клаудиньо должен мне ужин

Полузащитникпрокомментировал победу над(3:0) в матче восьмого тура РПЛ.

«Думаю, что мы уезжаем крайне довольными. Одержали крупную победу, показали всё, над чем мы работали всю последнюю неделю. Не упускали инициативу. Нужно отдохнуть, так как совсем скоро у нас игра в Кубке России. Не могу сказать, что мы сегодня берегли силы, все выложились на полную, показали хороший футбол.

Момент с голом Клаудиньо? Дриблинг на скорости — одна из моих сильных сторон, рад, что смог отдать передачу своему близкому другу Клаудиньо, теперь он должен мне ужин», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

После 8-ми туров команда Семака идет на втором месте, отставая от «Краснодара» на одно очко. У «Рубина» 6 очков и 13-е место.