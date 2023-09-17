«Зенит» в гостях разгромил «Рубин». Изидор забил первый гол

Петербургскийуверенно на выезде обыграл казанскийсо счетом 3:0. Голы в этом матче забивали

Уже на 8-й минуте французский новичок «Зенита» Вильсон Изидор открыл счет, замкнув передачу Густаво Мантуана.

На 56-й минуте Маттео Кассьера увеличил преимущество «Зенита» до двух мячей. Для колумбийца этот гол стал уже шестым в РПЛ 23/24.

Спустя еще три минуты Клаудиньо после паса Вендела сделал счет разгромным.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Зенит 0:3 Голы: 0:1 Вильсон Изидор (8'), 0:2 Матео Кассьерра (56'), 0:3 Клаудиньо (59') Рубин: Юрий Дюпин, Рустам Ашурматов, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Лазар Ранджелович, Илья Рожков, Джоэль Фамейе, Мирлинд Даку Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Erakovic S., Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра, Вильсон Изидор Предупреждения: Дмитрий Кабутов (18'), Александр Зотов (62'), Вендел (67'), Алексей Сутормин (89')

После 8-ми туров команда Семака идет на втором месте, оставая от «Краснодара» на одно очко. У «Рубина» 6 очков и 13-е место.