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    Первый тренер Головина: У Саши огромный потенциал, он до конца его не раскрыл

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    Александр Плясунов, под руководством которого хавбек «Монако» Александр Головин начал заниматься футболом, дал оценку его игре в двух последних играх французской Лиги 1.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «У Александра за последние два матча два гола и передача. У него есть все шансы повторить успех прошлого очень классного сезона. За счёт чего такой прогресс за последнее время? Мне кажется, что это не прогресс. Просто Саша постепенно раскрывает огромный потенциал, который в нём заложен. Он ещё не достиг своей вершины.

    Капитанская повязка означает, что ему доверяет тренер. Это говорит о том, что Головин пользуется авторитетом в своей команде. Сейчас "Монако" уже с отрывом идёт на первом месте в Лиге 1. По-моему мнению, Александра Головина можно назвать лидером лучшей на данный момент команды чемпионата Франции. Даже объективно это так», — сказал Плясунов «Чемпионату».

  • «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче Лиги 1, у Головина — гол и ассист
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    • Александр Головин провел 5 матчей в этом чемпионате Франции, забил два гола, отдал одну передачу. В матче против «Лорьяна» (2:2) он впервые вывел монегасков с капитанской повязкой.

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