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    • «Хетафе» вырвал победу у «Осасуны» в матче Примеры
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    «Хетафе» вырвал победу у «Осасуны» в матче Примеры

    «Хетафе» — «Осасуна»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Хетафе» на своем поле обыграл «Осасуну» (3:2) в матче 5-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы забили Стефан Митрович на 37-й минуте, Хосе Анхель Кармона на 51-й минуте и Неманья Максимович на 86-й минуте.

    Два гола у «Осасуны» записали на свой счет Икер Муньос на 45-й минуте и Анте Будимир на 57-й минуте с пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Осасуна 3:2
    Голы: 1:0 Стефан Митрович (37'), 1:1 Икер Муньос (45'), 2:1 Хосе Кармона (51'), 2:2 Анте Будимир (пенальти) (57'), 3:2 Неманья Максимович (86') Хетафе: Давид Сория, Хосе Кармона (Карлос Аленья, 61'), Домингуш Дуарте (Мауро Арамбарри, 61'), Стефан Митрович, Диего Рико Сальгуэро (Гастон Альварес, 88'), Дамиан Суарес, Даконам Ортега Дьене, Неманья Максимович, Борха Майораль, Хайме Мата (Оскар Родригес, 61'), Хуанми Латаса (Мэйсон Гринвуд, 77') Осасуна: Энрике Барха (Хосе Арнаис, 68'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 79'), Эсекьель Авила (Рубен Гарсия, 69'), Мойсес Гомес, Икер Муньос, Аймар Орос (Пабло Ибаньес, 79'), Хуан Крус, Хорхе Эррандо, Давид Гарсия, Рубен Пенья (Хесус Аресо, 88'), Серхио Эррера Предупреждения: Домингуш Дуарте (26'), Эсекьель Авила (38'), Хуанми Латаса (41'), Давид Сория (55'), Хосе Кармона (61'), Даконам Ортега Дьене (90') Удаление: Fabrizio Angileri (90 + 2')

    После этого матча «Хетафе» занимает 9-е место в таблице Примеры (7 очков). «Осасуна» — на 12-й позиции (6).

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