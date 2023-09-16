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    «Ливерпуль» в гостях обыграл «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В 5-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимал «Ливерпуль».

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    Красные порадовали своих поклонников. Гости выиграли встречу со счетом 3:1.

    В составе победителей голы забили Коди Гакпо, Эндрю Робертсон и Харви Эллиотт. У хозяев отличился Хван Хи Чан.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Ливерпуль 1:3
    Голы: 1:0 Хван Хи Чан (7'), 1:1 Коди Матес Гакпо (55'), 1:2 Эндрю Робертсон (85'), 1:3 Уго Буэно (автогол) (90 + 1') Вулверхэмптон: Жозе Са, Нелсон Семеду, Крэйг Доусон, Макс Килман, Райан Айт Нури (Уго Буэно, 65'), Жанрикне Беллегард (Томми Дойл, 77'), Марио Лемина (Бубакар Траоре, 78'), Joao Gomes, Педру Нету, Матеус Кунья (Фабиу Силва, 61'), Хван Хи Чан (Мэтт Доэрти, 60') Ливерпуль: Диогу Жота (Харви Эллиотт, 56'), Коди Матес Гакпо (Дарвин Нуньес, 56'), Мохамед Салах (Райан Гравенберх, 90'), Кёртис Джонс, Алексис Мак Аллистер (Луис Диас, 46'), Доминик Собослаи, Эндрю Робертсон, Jarell Quansah (Ибраима Конате, 83'), Жоэль Матип, Джо Гомес, Алисон Предупреждения: Алексис Мак Аллистер (4'), Нелсон Семеду (71'), Харви Эллиотт (90 + 2'), Кёртис Джонс (90 + 2')

    «Ливерпуль» набрал 13 очков и возглавил таблицу АПЛ. «Вулверхэмптон» (3) идет на 15-м месте.

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