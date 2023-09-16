ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»Камбэк на «Молинью». Три ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» снять проклятье «обеденных матчей»
  • 21:01
    • «Спартак» в компенсированное время вырвал победу у «Сочи»
  • 20:53
    • «Интер» разгромил «Милан», Мхитарян сделал дубль
  • 20:12
    • Голы Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» победить «Аль-Раед»
  • 19:38
    • «Ак Барс» нанес «Торпедо» первое поражение в сезоне
  • 19:29
    • ЦСКА в овертайме дожал «Спартак»
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Мы разочарованы. Все решили детали

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:3) в домашнем матче 5-го тура АПЛ.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    «Мы разочарованы. Все решили детали. Мы были очень близки к успеху в матче против хорошей команды.

    Мы доминировали в первые 20 минут. Создавали моменты, но не реализовывали их. Мы пропустили после первой же атаки соперника. Потом у нас был период, когда у нас мало что получалось, мы забили, но мяч не засчитали. Этот период нам дается сложно.

    Мы должны продолжать придерживаться плана, несмотря на пропущенный мяч. Мы создали немало моментов. Мы должны проанализировать, что не получилось в этом матче и посмотреть, что нам нужно улучшить», — цитирует тен Хага BBC.

    «Манчестер Юнайтед» опустился на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии (6 очков). «Брайтон» идет на 3-й позиции, набрав 12 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Калининграде будут забивать
  • «Балтика» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Барселона» и «Бетис» забьют друг другу
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Команда Захаряна отберет очки у «Реала»?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Балтика — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры