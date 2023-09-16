Тен Хаг: Мы разочарованы. Все решили детали

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:3) в домашнем матче 5-го тура АПЛ.

«Мы разочарованы. Все решили детали. Мы были очень близки к успеху в матче против хорошей команды.

Мы доминировали в первые 20 минут. Создавали моменты, но не реализовывали их. Мы пропустили после первой же атаки соперника. Потом у нас был период, когда у нас мало что получалось, мы забили, но мяч не засчитали. Этот период нам дается сложно.

Мы должны продолжать придерживаться плана, несмотря на пропущенный мяч. Мы создали немало моментов. Мы должны проанализировать, что не получилось в этом матче и посмотреть, что нам нужно улучшить», — цитирует тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» опустился на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии (6 очков). «Брайтон» идет на 3-й позиции, набрав 12 очков.