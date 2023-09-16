Стоунз и еще два игрока «Манчестер Сити» пропустят матч с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем св пятом туре АПЛ.

«Джон Стоунз и Джек Грилиш травмированы. Они не смогут принять участие в матче с "Вест Хэмом".

Также я не думаю, что они будут готовы к игре с "Црвеной Звездой" в Лиге чемпионов, но мы будем наблюдать за ними.

У Джека мышечная травма, у Джона ситуация лучше, но у него все еще есть проблемы с мышцами.

У Матео Ковачича тоже мышечная травма, и он также не сможет принять участие в матче», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» пройдет 16 сентября, начало — в 17:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.