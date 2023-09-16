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    • Стоунз и еще два игрока «Манчестер Сити» пропустят матч с «Вест Хэмом»
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    Стоунз и еще два игрока «Манчестер Сити» пропустят матч с «Вест Хэмом»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с «Вест Хэмом» в пятом туре АПЛ.

    Джон Стоунз
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    Джон Стоунз

    «Джон Стоунз и Джек Грилиш травмированы. Они не смогут принять участие в матче с "Вест Хэмом".

    Также я не думаю, что они будут готовы к игре с "Црвеной Звездой" в Лиге чемпионов, но мы будем наблюдать за ними.

    У Джека мышечная травма, у Джона ситуация лучше, но у него все еще есть проблемы с мышцами.

    У Матео Ковачича тоже мышечная травма, и он также не сможет принять участие в матче», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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    • Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» пройдет 16 сентября, начало — в 17:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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