Семин прокомментировал увольнение Хохлова из «Сочи»

Экс-наставник «Локомотива»высказался по поводу увольненияс поста главного тренера «Сочи».

«Мы видим, что это уже не первая отставка главного тренера. То же самое было недавно в "Факеле". Мне кажется, что вся проблема в том, что когда есть неудовлетворительные результаты, то покидать клуб должен и главный тренер, и спортивный директор. Потому что они отвечают за комплектацию и подготовку команды. Когда два человека будут уходить, тогда будет меньше изменений в тренерском штабе», — сказал Семин «СЭ».

После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Хохлов тренировал «Сочи» с апреля 2023 года.