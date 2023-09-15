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    Давида Нереса зимой точно не будет в «Зените»

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    Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы бразильского вингера Давида Нереса, сообщил, что летом 2024 года возможен его трансфер в «Зенит».

    Давид Нерес
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    Давид Нерес

    «Интерес к Нересу со стороны "Зенита" точно был. Но не больше, чем интерес. У "Зенита" была одна попытка его подписать, но после этого все закончилось. Он очень дорого стоит. Но "Бенфика" тоже заинтересована в его продаже. Они хотят его продать после участия в Лиге чемпионов. Возможен ли этот трансфер зимой? Нет, это нереально.

    Только если следующим летом. Все зависит от того, как "Бенфика" выступит в Лиге чемпионов. Они хотят показать игрока Европе и выручить за него очень солидную сумму. И если он выступит удачно на международной арене, то они смогут увеличить его стоимость и продать. А пока что он не очень известен, и они не могут рассчитывать на большие деньги за него», — цитирует слова агента «Спорт День за Днем».

    Давид Нерес сделал себе имя в Европе в составе «Аякса». Летом 2022 года он перешел в «Бенфику». В минувшем сезоне бразилец потерял место в основе, сыграл всего 4 матча. Сообщалось, что португальцы планируют выручить за него 100 млн евро. «Зенит» не готов отдавать за него такие деньги.

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