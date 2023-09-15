Давида Нереса зимой точно не будет в «Зените»

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы бразильского вингера, сообщил, что летом 2024 года возможен его трансфер в

«Интерес к Нересу со стороны "Зенита" точно был. Но не больше, чем интерес. У "Зенита" была одна попытка его подписать, но после этого все закончилось. Он очень дорого стоит. Но "Бенфика" тоже заинтересована в его продаже. Они хотят его продать после участия в Лиге чемпионов. Возможен ли этот трансфер зимой? Нет, это нереально.

Только если следующим летом. Все зависит от того, как "Бенфика" выступит в Лиге чемпионов. Они хотят показать игрока Европе и выручить за него очень солидную сумму. И если он выступит удачно на международной арене, то они смогут увеличить его стоимость и продать. А пока что он не очень известен, и они не могут рассчитывать на большие деньги за него», — цитирует слова агента «Спорт День за Днем».

Давид Нерес сделал себе имя в Европе в составе «Аякса». Летом 2022 года он перешел в «Бенфику». В минувшем сезоне бразилец потерял место в основе, сыграл всего 4 матча. Сообщалось, что португальцы планируют выручить за него 100 млн евро. «Зенит» не готов отдавать за него такие деньги.