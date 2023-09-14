«Нас не удовлетворяла его игра». Осинькин — о выступлении Писарского в прошлом сезоне

Главный тренервысказался об игре нападающего командыв прошлом сезоне.

«После перехода резко перестал забивать? До конца объяснить не могу. Он много забивал в "Оренбурге" — и делал это больше, чем говорила статистика по ожидаемым голам. В "Крыльях" тоже стартовал неплохо.

Спустя какое-то время оказалось, что все голы, которые Владимир у нас забил, были в Кубке. Вначале мы не обращали на это внимания, поскольку не делили матчи на два турнира, а забивал он сильным соперникам. А потом вдруг оказалось, что в РПЛ он у нас не забивает.

Потом были ситуации, когда он где-то не забил, где-то не очень хорошо удалился, где-то на нем не назначили пенальти. Все сложилось вместе. И в довершение всего — травма. В таком контексте можно сказать, что удовлетворения его апрельской игрой не было ни у него самого, ни у нас.

Нужна была перезагрузка. Но после травмы, которую Писарский получил в конце сезона, он фактически еще не начал полноценно тренироваться. Сможет ли он как-то пережить, переоценить тот период, как он впишется в нынешнюю команду? Все в его руках.

Он всегда хорошо работал и всегда хотел забивать. По страсти и желанию к нему никогда не было никаких вопросов. Но он сейчас в другой команде, и не только она должна подстраиваться под него, но и ему самому надо сделать умные тактические шаги, чтобы почувствовать ее игру и найти для себя те позиции, с которых он будет забивать», — сказал Осинькин СЭ.

Напомним, что до перехода в «Крылья Советов» Писарский выступал за «Оренбург», где в прошлом сезоне сыграл 15 матчей в РПЛ и забил 14 голов. После перехода в самарскую команду форвард принял участие в 11-и встречах чемпионата и не забил ни одного гола.