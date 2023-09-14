Карпин объяснил срыв товарищеских матчей с африканскими сборными

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему РФС так и не удалось договориться о проведении товарищеских матчей с африканскими командами.

«Какая может быть прогрессия, когда с тобой выходит на контакт любая африканская федерация и говорит: "Мы хотим с вами сыграть, хотим приехать в Москву". А потом пропадает на неделю и говорит: "Нет, мы не будем с вами играть".

Это не Камерун, другая сборная. Видимо, об этом узнали в правительстве страны, что эта федерация собирается ехать в Россию, и им сказали, что этого делать не надо.

В итоге они пропали с радаров» — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.