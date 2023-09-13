Дешам: Сборная Франции не привыкла проигрывать

Главный тренер сборной Франциипрокомментировал поражение от Германии (1:2) в товарищеском матче.

«Мы не привыкли проигрывать. Если мы проиграли, то это потому, что мы не справились с очень агрессивной Германией. Начало матча было катастрофическим по агрессии и намерениям, что позволило сопернику открыть счет.

Мы играли непривычным стартовым составом, поэтому были трудности и игрокам нужно время, чтобы освоиться. Даже если мы хотим побеждать в каждом матче, большая часть игроков должна иметь игровое время в соответствии с нашими ограничениями, при этом требования остаются прежними», — цитирует L'Equipe Дешама.

Напомним, сборная Германии не участвует в квалификации чемпионата Европы — 2024, отобравшись в финальную часть турнира на правах хозяйки. Сборная Франции возглавляет свою отборочную группу в квалификации с максимальными показателями.