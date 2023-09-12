«Это нужно контролировать». Родри — о массовом отъезде футболистов в Саудовской Аравии

Полузащитниквысказался об отъезде футболистов топ-уровня в Саудовскую Аравию.

«Понятное дело, что европейский футбол проигрывает в нынешней ситуации. Это осознанный и законный выбор игроков, которые решили поехать в Саудовскую Аравию. Их можно понять, учитывая суммы, которые им предлагаются.

Я настаиваю на том, что это личное дело каждого, но нам, европейцам, подобная ситуация не нравится. Я думаю, это нужно как-то контролировать. Сначала казалось, что речь идёт только о ветеранах, но теперь уезжают и молодые игроки», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

Напомним, что клубы из Саудовской Аравии подписали ряд топ-футболистов, в том числе из английской Премьер-лиги — Бензема, Неймар, Фирмино, Митрович, Канте, Хендерсон, Мане и другие.