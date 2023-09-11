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    Владельцы «Ювентуса» выставили клуб на продажу

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    Семья предпринимателей Аньелли, владеющая футбольным клубом «Ювентус», выставила команду на продажу, сообщает итальянская газета Il Giornale.

    Андреа Аньелли
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    Андреа Аньелли

    По данным источника, владельцы клуба готовы продать «Юве» из-за финансовых проблем, судебных тяжб и прошлогоднего ухода с поста президента Андреа Аньелли.

    Отмечается, что при рыночной стоимости «Ювентуса» в размере 800 млн евро продать его могут за сумму в 1,5 млрд евро. Семья Аньелли владеет «Ювентусом» на протяжении сотни лет.

    Напомним, 28 июля УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один год.

    После трех туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице с 7 очками.

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