Владельцы «Ювентуса» выставили клуб на продажу

Семья предпринимателей, владеющая футбольным клубом, выставила команду на продажу, сообщает итальянская газета Il Giornale.

По данным источника, владельцы клуба готовы продать «Юве» из-за финансовых проблем, судебных тяжб и прошлогоднего ухода с поста президента Андреа Аньелли.

Отмечается, что при рыночной стоимости «Ювентуса» в размере 800 млн евро продать его могут за сумму в 1,5 млрд евро. Семья Аньелли владеет «Ювентусом» на протяжении сотни лет.

Напомним, 28 июля УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один год.

После трех туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице с 7 очками.