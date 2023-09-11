В «Рубин» может перейти аргентинец Вада

Казанскийхочет укрепить центр поля и ведет переговоры с аргентинским хавбеком сообщает «Чемпионат».

Сейчас Вада без команды после того, как закончился его контракта с «Сарагосой» этим летом . Всего в испанской команде 27-летний полузащитник сыграл 67 матчей, забил 11 голов.

Первым его клубом во взрослом футболе стал французский «Бордо», где он провел пять сезонов. Затем были выступления за «Сент-Этьен», «Тенерифе», «Альбасете» и «Сарагосу».

В России трансферное окно закрывается в эти выходные, но свободных агентов можно подписывать будет еще некоторое время.