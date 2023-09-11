Онопко: Ребята получили международный опыт. Команда хорошо отработала

Тренер сборной Россиивысказался о товарищеском матче с олимпийской командой Египта (1:2).

«Эмоции были на протяжении всей игры. Это особенное состояние, когда ты находишься на бровке. Каждую секунду все меняется, ты реагируешь на все действия, свистки. Что касается результата, то для нас он сейчас не столь важен. Важно, что мы собрались и провели эти две игры. Ребята получили международный опыт. Команда хорошо отработала. Возможно, сегодня от нас отвернулась удача — был момент с рикошетом, где-то мы не забили. Это футбол, надо спокойно это всё воспринимать и идти дальше.

Будущее есть у всех наших футболистов, каждому даётся шанс. В этот раз было вызвано много новых ребят — мы наблюдаем за всеми молодыми футболистами. Так что всё зависит от них самих. Эти две игры с олимпийской сборной Египта — это шанс попасть в обойму основной сборной. Сегодня я говорил футболистам, что в данный момент они представляли именно основную команду. Это была не олимпийская команда, не U23, это первая сборная. Просто Египет попросил, чтобы против них вышли такие же молодые ребята. Так что для наших футболистов эти игры были шансом показать себе и тренерам то, на что они способны», — приводит слова Онопко официальный сайт РФС.