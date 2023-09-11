ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино«Челси» все еще не забивает! Пять потенциальных решений для голевой проблемы «синих»
  • 23:56
    • Португалия забила девять безответных мячей Люксембургу
  • 21:09
    • Сборная России проиграла олимпийской команде Египта
  • 21:24
    • Хорватия с минимальным преимуществом победила Армению
  • 19:41
    • «Металлург» с минимальным счетом обыграл в гостях «Салават Юлаев»
  • 18:10
    • Молодежная сборная России обыграла Узбекистан
    Все новости спорта

    Онопко: Ребята получили международный опыт. Команда хорошо отработала

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Египта
    Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о товарищеском матче с олимпийской командой Египта (1:2).

    Виктор Онопко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Онопко

    «Эмоции были на протяжении всей игры. Это особенное состояние, когда ты находишься на бровке. Каждую секунду все меняется, ты реагируешь на все действия, свистки. Что касается результата, то для нас он сейчас не столь важен. Важно, что мы собрались и провели эти две игры. Ребята получили международный опыт. Команда хорошо отработала. Возможно, сегодня от нас отвернулась удача — был момент с рикошетом, где-то мы не забили. Это футбол, надо спокойно это всё воспринимать и идти дальше.

    Будущее есть у всех наших футболистов, каждому даётся шанс. В этот раз было вызвано много новых ребят — мы наблюдаем за всеми молодыми футболистами. Так что всё зависит от них самих. Эти две игры с олимпийской сборной Египта — это шанс попасть в обойму основной сборной. Сегодня я говорил футболистам, что в данный момент они представляли именно основную команду. Это была не олимпийская команда, не U23, это первая сборная. Просто Египет попросил, чтобы против них вышли такие же молодые ребята. Так что для наших футболистов эти игры были шансом показать себе и тренерам то, на что они способны», — приводит слова Онопко официальный сайт РФС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Катар?
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Локомотив» не собирается тратить много сил на набравший ход «Куньлунь»
  • «Локомотив» — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Сборная Бразилии одержит уверенную победу в игре с Перу
  • Перу — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Линетт — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нимайер — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Швеция — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Израиль — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры