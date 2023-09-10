«Иногда бывают такие матчи». Уолкер — о ничьей в матче с Украиной

Защитник сборной Англииподвел итог матча квалификации Евро-2024 с Украиной (1:1).

«Это одно очко на выезде, мы находимся на хорошей позиции в группе. Иногда бывают такие матчи. Мы хорошо владели мячом и должны были создать еще несколько моментов, но сборная Украины сыграла хорошо», — приводит слова Уокера Channel 4.

После этого матча Англия занимает 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 13-ю очками в активе. В следующем матче отбора на турнир команда встретится с Италией 17 октября.

Ранее главный тренер Англии Гарет Саутгейт высказался об игре сборной в матче с Украиной.