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    «Иногда бывают такие матчи». Уолкер — о ничьей в матче с Украиной

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    Защитник сборной Англии Кайл Уолкер подвел итог матча квалификации Евро-2024 с Украиной (1:1).

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    «Это одно очко на выезде, мы находимся на хорошей позиции в группе. Иногда бывают такие матчи. Мы хорошо владели мячом и должны были создать еще несколько моментов, но сборная Украины сыграла хорошо», — приводит слова Уокера Channel 4.

    После этого матча Англия занимает 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 13-ю очками в активе. В следующем матче отбора на турнир команда встретится с Италией 17 октября.

    Ранее главный тренер Англии Гарет Саутгейт высказался об игре сборной в матче с Украиной.

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