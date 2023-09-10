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    «Урал» победил «Крылья Советов» в товарищеской встрече

    «Урал» — «Крылья Советов»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Крылья Советов Урал Товарищеские матчи
    Закончился контрольный матч, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов».

    ФК «Урал»
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    ФК «Урал»

    Игра состоялась в Екатеринбурге. «Урал» одолел соперника со счетом 3:1.

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    На 8-й минуте гол забил форвард «Урала» Алексей Каштанов. Затем самарцы поразили собственные ворота. На 59-й минуте «Крылья Советов» отличились после прицельного удара нападающего Расиля Асайдулина. Через шесть минут футболист «Урала» Игорь Дмитриев поставил точку в этом поединке.

    «Крылья Советов» идут третьими в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков в семи встречах. «Урал» (13) находится на 5-м месте.

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