«Урал» — «Крылья Советов»: счет матча 3:1, обзор голов

Закончился контрольный матч, в котором встречались екатеринбургскийи самарские

Игра состоялась в Екатеринбурге. «Урал» одолел соперника со счетом 3:1.

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На 8-й минуте гол забил форвард «Урала» Алексей Каштанов. Затем самарцы поразили собственные ворота. На 59-й минуте «Крылья Советов» отличились после прицельного удара нападающего Расиля Асайдулина. Через шесть минут футболист «Урала» Игорь Дмитриев поставил точку в этом поединке.

«Крылья Советов» идут третьими в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков в семи встречах. «Урал» (13) находится на 5-м месте.