Определен состав игроков сборной России, которых Карпин взял в Катар

Заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург). Матвей Сафонов («Краснодар»)
Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак», Москва), Артём Макарчук («Сочи), Дмитрий Скопинцев (»Динамо«, Москва), Александр Солдатенков (»Крылья Советов«, Самара).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все — "Локомотив", Москва), Данил Глебов (»Ростов«, Ростов-на-Дону), Александр Головин (»Монако«), Антон Зиньковский (»Спартак«, Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Даниил Фомин (»Динамо«, Москва), Александр Юшин (»Урал«, Екатеринбург).
Нападающие: Николай Комличенко (»Ростов«, Ростов-на-Дону), Александр Соболев (»Спартак«, Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).
Встреча сборных России и Катара начнется 12 сентября в 18:15 мск.