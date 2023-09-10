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    Определен состав игроков сборной России, которых Карпин взял в Катар

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Катара Товарищеские матчи
    Пресс-служба сборной России опубликовала список игроков, которые сыграют в товарищеском матче с Катаром.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Заявка выглядит следующим образом:

    Вратари: Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург). Матвей Сафонов («Краснодар»)

    Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак», Москва), Артём Макарчук («Сочи), Дмитрий Скопинцев (»Динамо«, Москва), Александр Солдатенков (»Крылья Советов«, Самара).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все — "Локомотив", Москва), Данил Глебов (»Ростов«, Ростов-на-Дону), Александр Головин (»Монако«), Антон Зиньковский (»Спартак«, Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Даниил Фомин (»Динамо«, Москва), Александр Юшин (»Урал«, Екатеринбург).

    Нападающие: Николай Комличенко (»Ростов«, Ростов-на-Дону), Александр Соболев (»Спартак«, Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

    Встреча сборных России и Катара начнется 12 сентября в 18:15 мск.

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