Киммих о поражении в матче с Японией: Нам не хватает уверенности в себе

Полузащитник сборной Германиивысказался о крупном поражении своей команды в товарищеском матче с Японией (1:4).

«Я считаю, что это было заслуженное поражение, даже с точки зрения счёта. У Японии даже были шансы забить больше. Мы явно не сделали достаточно. Мы не можем показать свои качества на поле. Нам не хватает уверенности в себе.

Мы всегда только говорим, что у нас много качества, но видим это слишком редко. Поэтому мы должны подвергнуть сомнению себя и своё качество. Мы, игроки, выходим на поле, и я считаю нас, игроков, ответственными», — приводит слова Киммиха RTL.de.

Интересно, что в прошлая очная встреча между этими командами состоялась на групповой этапе чемпионата мира 2022 года, где Япония обыграла Германию со счетом 2:1.

В следующем матче «бундестим» встретится с Францией 12 сентября.