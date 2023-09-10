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    Киммих о поражении в матче с Японией: Нам не хватает уверенности в себе

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Германии Футбол Германии Сборная Японии
    Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих высказался о крупном поражении своей команды в товарищеском матче с Японией (1:4).

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    «Я считаю, что это было заслуженное поражение, даже с точки зрения счёта. У Японии даже были шансы забить больше. Мы явно не сделали достаточно. Мы не можем показать свои качества на поле. Нам не хватает уверенности в себе.

    Мы всегда только говорим, что у нас много качества, но видим это слишком редко. Поэтому мы должны подвергнуть сомнению себя и своё качество. Мы, игроки, выходим на поле, и я считаю нас, игроков, ответственными», — приводит слова Киммиха RTL.de.

    Интересно, что в прошлая очная встреча между этими командами состоялась на групповой этапе чемпионата мира 2022 года, где Япония обыграла Германию со счетом 2:1.

    В следующем матче «бундестим» встретится с Францией 12 сентября.

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